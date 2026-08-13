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Gündem Ümit Özdağ balataları iyice yaktı: CHP ve Yeni Parti muhalefet partisi değil!
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Ümit Özdağ balataları iyice yaktı: CHP ve Yeni Parti muhalefet partisi değil!

Yeniakit Publisher
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Ümit Özdağ balataları iyice yaktı: CHP ve Yeni Parti muhalefet partisi değil!

Bir ara tüm vaktini Suriyelileri mancınıkla sınırın diğer tarafına atma projesine ayıran şimdi ise bütün enerjisini Terörsüz Türkiye projesine karşı çıkarak harcayan Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, balataları iyice yaktı. Terörsüz Türkiye yasanının Türkiye bölme yasası olduğunu iddia eden Özdağ, oylama sırasında CHP ve Yeni Parti'nin tutumunu da eleştirerek "Kendinize muhalefet partisiyiz demeyin. Siz ancak payanda olursunuz" dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin, “Ulus devlet yapımızı sözde Öcalan'ın tasarladığı 'demokratik ulus' ile değiştirecekmişiz. Demokratik ulus dedikleri ne? Çok etnisiteli, çok mezhepli, Lübnan, Yugoslavya, Irak gibi bir model. Yani çözülmeye ve dağılmaya hazır bir yapı. Bu bağlamda halkların kendi kaderini tayin hakkı istiyorlar. Bununla yetinmiyorlar. 'Doğal kaynakların kullanım hakkı' diyorlar. Bunlar olurken CHP ve Yeni Parti ne diyor.  PKK'nın kullandığı 'eşit vatandaşlık' kavramını parti programına koyup, Öcalan'ın 'Bunu yapın, yeter' dediği Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki çekinceleri kaldırıyorlar. Sonra dönüp bize 'Muhalefet partisiyiz' diyorlar. Siz ancak iktidarın payandası olursunuz" tepkisini gösterdi.

HANIMEFENDİ SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın halkın yüzde 75,9'unun süreci desteklediğine ilişkin açıklamasını da hatırlatan Özdağ, "Bu kadar kendinize güveniyorsanız bu yasayı referanduma götürün" çağrısında bulundu.

Özdağ, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın, "Çerçeve Yasa"nın kabul edilmesinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a teşekkür etmesine dair ise şunları söyledi: "Hanımefendi, sizi Allah'a havale ediyoruz. Allah sana ve senin gibilere her iki cihanda da bildiği gibi yapsın." Özdağ, bir basın mensubunun erken seçim ve ittifak arayışlarına ilişkin de sorusu üzerine ise, "Çerçeve Yasa"ya direnç sergileyen, Atatürk çizgisindeki herkesle görüşebileceklerini söyledi.

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Yorumlar

Ayşe

Tövbe bismillah bu ne??
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