Savunma Sanayii Başkanı Görgün: AR-GE harcamalarını 16,5 kat artırdık

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin 2000 yılında 36'ncı sırada bulunduğu patent başvurularında bugün 16'ncı sıraya yükseldiğini belirterek, "Benzer şekilde Türkiye olarak 2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan AR-GE harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık." dedi.

Yerli ve milli teknoloji ekosistemine katkı sunmak, firmaların başarılarını görünür kılmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek ve sürdürülebilir inovasyon kültürü oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri, bu yıl Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un adıyla sahiplerini buldu.

Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen "Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri" törenine, Görgün'ün yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ile çok sayıda davetli katıldı.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, Vecihi Hürkuş da dahil olmak üzere geçmişte pek çok kıymetli mühendis, bilim insanı ve sanayicinin yetiştiğini, bunların büyük mücadeleler vererek önemli eserler ortaya koyduğunu ve fedakarlıklarda bulunduğunu ancak emeklerinin hak ettiği karşılığı yeterince bulamadığını ifade etti.

Türkiye'yi son yıllarda geçmişten farklı olarak daha güçlü noktaya taşıyan unsurun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli uzun vadeli bir devlet politikasıyla kurumsal bir güce dönüştürmek olduğunu vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar öncü isimlerin büyük ölçüde bireysel gayretleriyle ilerleyen bu yolculuğu bugün güçlü kurumlarımız, yetişmiş insan kıymetimiz ve gelişen sanayi altyapımızla sürdürüyoruz. HÜRKUŞ’ta, HÜRJET’te ve KAAN’da gördüğümüz mühendislik iradesi, işte bu tarihsel yürüyüşün bugünkü karşılığıdır. Artık bu yolculuğu binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, araştırmacımız, girişimcimiz ve sanayi kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye inşa ediyoruz."

- "AR-GE harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık"

Haluk Görgün, Türkiye'nin son yıllarda teknoloji ve patent alanında elde ettiği başarıları rakamlarla ortaya koydu.

Türkiye'nin 2000'de yalnızca 71 uluslararası patent başvurusuyla dünyada 36’ncı sırada olduğunu ifade eden Görgün, "Bugün 2 binin üzerinde başvuruyla 16’ncı sıraya yükseldik. Uluslararası patent başvuru sayımızı yaklaşık 30 kat artırırken, dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik. Ülkemizin bu yükselişini önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Benzer ilerlemeyi AR-GE yatırımlarında da gördüklerini belirten Görgün, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak 2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan AR-GE harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık. AR-GE harcamalarının milli gelirimiz içindeki payını binde 5’ten yüzde 1,46’ya yükselttik. 2002-2023 döneminde satın alma gücü paritesine göre AR-GE harcamalarını en fazla artıran OECD üyesi ve gözlemci ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldik. Bütün bunlar bize önemli bir gerçeği gösteriyor: Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil. Kendi insan kıymetini yetiştiriyor, kendi fikri mülkiyetini üretiyor, kendi teknolojisini geliştiriyor ve küresel rekabette daha güçlü bir konum kazanıyor."

- "Teknopark İstanbul, kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi"

SSB Başkanı Görgün, Teknopark İstanbul'un Türkiye'nin teknolojideki büyük dönüşümünün en güçlü merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Teknopark İstanbul kampüsünde 630'un üzerinde firma, 280'i aşkın kuluçka girişimi ve 11 binin üzerinde mühendis ve çalışanın faaliyet gösterdiğini anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaklaşık 430 kuluçka firmamızı mezun ettik. Bu firmaların yaklaşık yarısı yoluna AR-GE şirketi olarak devam ediyor. Burada geliştirilen teknolojiler yalnızca laboratuvarlarda kalmıyor, ürüne, yatırıma ve ihracata dönüşüyor. Teknopark İstanbul, kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamı çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz."

- "Üretenin, geliştirenin, cesaret gösterenin ve değer oluşturanın yanındayız"

Görgün, bugün yalnızca gerçekleşmiş başarıları ödüllendirmediklerini, aynı zamanda yarının büyük teknoloji şirketlerine, yeni ihracat başarılarına ve yeni girişimcilere güçlü mesaj verdiklerini ifade ederek, "Üretenin, geliştirenin, cesaret gösterenin ve değer oluşturanın yanındayız." dedi.

Gelecek dönemde Türkiye'yi teknolojide çok daha iddialı bir dönemin beklediğine dikkati çeken Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Özgün algoritmalardan ileri malzemelere, elektronik sistemlerden motor ve güç teknolojilerine kadar stratejik alanlarda yeni kabiliyetler kazanacağız. Ana yüklenicilerimiz, KOBİ’lerimiz, girişimlerimiz ve üniversitelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Savunma Sanayii Başkanlığımız da firmalarımızın gelişimini AR-GE’den sanayileşmeye, test ve sertifikasyondan yetkinlik gelişimine kadar bütün aşamalarda desteklemeye devam edecek. Amacımız açık, daha fazla özgün teknoloji geliştirmek, daha fazla fikri mülkiyet üretmek, daha güçlü teknoloji şirketleri çıkarmak ve Türkiye’nin dünya teknoloji ligindeki yerini her yıl daha ileri taşımak."

- "Teknoloji demek refah demektir"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de teknoloji ile kalkınmanın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek, teknolojinin kalkınmanın itici gücü olan sanayinin büyümesindeki en önemli araçlardan biri olduğunu kaydetti.

İleri teknoloji üretildiğinde sanayi ve refahın da en üst noktaya taşındığını vurgulayan Avdagiç, "Teknoloji demek, refah demektir. Refah demek, ekonomik bağımsızlığı kalıcı kılmak demektir. Refah demek, 86 milyon insanın mutluluğunu ve hayat standardını en üst noktaya çıkarmak demektir." diye konuştu.

Avdagiç, bugün yeni ekonomik anlayışın odağında teknolojinin bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye’yi lider ülke konumuna taşıyacak ve bu konumda tutacak temel unsurun yeni teknolojiler geliştirme yeteneği olduğunu söyledi.

Teknoloji ödüllerinin Türkiye'nin teknoloji üreten, bilime yön veren, icatçı kimliğini yeniden ortaya koymasına imkan sağladığını ifade eden Avdagiç, törene katılan ve ödül alan mucit ve girişimcilere şu sözlerle hitap etti:

"Dünya çapında meşhur 'Türk gibi güçlü' sözünün yeni versiyonunu kendi alanınızda dünyaya kabul ettiriniz. 'Türk gibi girişimci' ve 'Türk gibi yenilikçi' sözlerini de dünyaya öğretiniz. Bunu başardığımız gün, biz bu ülkeye karşı mesuliyetimizi gerçek anlamda yerine getirmiş olacağız."

- "Bu ödüller, firmalarımızın ortaya koyduğu emeğin bir karşılığı ve yeni hedefler için güçlü bir teşviktir"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ise konuşmasında teknolojik gelişmelerin ardındaki emeğe ve milli iradenin önemine dikkati çekti.

Teknopark İstanbul’da üretilen her teknolojinin arkasında uzun bir AR-GE süreci, güçlü işbirlikleri ve büyük bir emek bulunduğunu ifade eden Akyol, her patentin araştırmanın, nitelikli insan kaynağının, sabrın ve teknoloji üretme iradesinin somut bir sonucu olduğunu söyledi.

Marifetin iltifata tabi olduğunu belirten Akyol, "Bu ödüller, firmalarımızın ortaya koyduğu emeğin bir karşılığı ve yeni hedefler için güçlü bir teşviktir. Ödül alan çalışmaların diğer firmalarımıza cesaret vermesini, yeni ortaklıklara kapı açmasını ve daha büyük başarıların başlangıcı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

- 10 kategoride başarı, 7 başlıkta özel ödül sahiplerini buldu

Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri kapsamında ekosistemde yıl boyunca gösterilen gelişim ve somut sonuçlar 10 ana kategoride değerlendirildi ve ödüllendirildi.

Başarı ödülleri, "Kadın Girişimci, Uluslararası Destek Programları, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Etki Yaratan Proje, Genç Yetenek Geliştirme, Ticarileşme, Ulusal Destek Programları, İstihdama Katkı, SSB Destek Programları ve Firma Karnesi" başlıklarında verildi.

Tören kapsamında Türkiye'nin stratejik teknoloji kapasitesine ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunan çalışmaları onurlandırmak amacıyla 7 özel ödül de sahiplerini buldu.

Ayrıca törende savunma sanayisi şirketleri ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik'e kendi alanlarındaki başarılı çalışmaları nedeniyle Teknopark İstanbul Özel Ödülü takdim edildi.

Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren 600'ün üzerinde AR-GE firmasının ve girişimcisinin yıl boyunca gösterdiği gelişim ve elde ettiği sonuçlar, teknoloji geliştirme, ticarileşme, ihracat, fikri ve sınai mülkiyet, insan kaynağı ve stratejik işbirlikleri gibi farklı alanlardaki performanslar üzerinden değerlendirildi.

Firma Karnesi verileri doğrultusunda performansı yüksek bulunan ve gelişme gösteren başarılı firmalara da başta kiralama alanlarında indirim olmak üzere teknoloji geliştirme süreçlerini hızlandıracak toplamda yaklaşık 13 milyon lira değerinde teşvik ve destek sunuldu.