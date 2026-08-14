  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam... Arap sabunu ve elma sirkesiyle saç uzatan doğal yöntem: Etkisi dikkat çekiyor
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı

Dünyada laboratuvar ortamında dahi kopyalanamayan gizemli lezzet sadece Türkiye'de üretiliyor. En büyük dev markalara kafa tutuyor.

#1
Foto - Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı

Dünyada laboratuvar ortamında dahi kopyalanamayan Divle Obruk Peyniri, yerin 36 metre altında gün sayıyor. Sadece Türkiye'deki tek bir mağarada oluşabilen, rengi bembeyaz girip kıpkırmızı çıkıyor. Türkiye'nin en değerli gastronomi hazinelerinden biri olan ve uluslararası arenada dev markalara kafa tutan Divle Obruk Peyniri, Gastronomi dünyasında büyük ilgi görüyor.

#2
Foto - Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı

Gastronomi dünyasında büyük ilgi gören ve yerin 36 metre altındaki doğal mağarada olgunlaşan Divle Obruk Peyniri, uluslararası gıda devleri ile bilim insanlarının odağında yer alıyor. Birebir aynı süt ve geleneksel yöntemler kullanılsa dahi başka hiçbir ortamda veya laboratuvarda taklit edilemeyen bu ürün, Karaman’ın en değerli gastronomi değerleri arasında bulunuyor. Mağaranın kendine has mikroflora yapısı ve nem dengesi, bu peynirin üretim sürecini dünyada eşsiz kılan temel faktör olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı

Nisan ve mayıs aylarında yüksek yaylalarda serbest otlayan koyun ile keçilerin sütlerinden elde edilen peynirler, özel hazırlanan deri tulumlara basılarak mağaraya indiriliyor. Yer altına bembeyaz renkte giren tulumlar, yaklaşık 1,5 ayın sonunda mağaranın mikroflorası sayesinde mavimsi bir küf tabakasıyla kaplanıyor. Sürecin devamında yer altındaki özel bakterilerin etkisiyle 6 ayı tamamlayan tulumların dış yüzeyi tamamen kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Bu doğal ve mucizevi renk değişimi, ürünün olgunlaşma aşamasını eksiksiz tamamladığını gösteriyor.

#4
Foto - Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı

Ekim ayında olgunlaşma sürecini bitiren peynirler, özel asansör sistemleri yardımıyla mağaradan çıkarılarak satışa sunuluyor. Bembeyaz girip kıpkırmızı çıkan ve 'kırmızı altın' olarak adlandırılan bu özel lezzet, kilogramı yaklaşık 2.300 TL’den alıcı buluyor. Sınırlı miktardaki üretimi ve tescilli coğrafi işaretiyle dikkat çeken ürün, hem yerli hem de yabancı gurmelerin yoğun talebiyle karşılaşıyor. Birçok küresel gıda firmasının inceleme altında tuttuğu Divle Obruk Peyniri, bölge ekonomisine ve Türkiye'nin gastronomi turizmine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek'ten Alihan Kuriş açıklaması!
Gündem

Bakan Gürlek'ten Alihan Kuriş açıklaması!

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, operasyonun kesinlikle dini bir cemaate veya sivil toplum kuruluşuna karşı olmadığını, tamamen..
CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!
Gündem

CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bir evde yaşanan tartışmanın ardından cinsel taciz ve sarkıntılık iddialarıyla gündeme..
Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu
Yerel

Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu E.K. için jandarma ekipleri seferber oldu.
Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek
Yerel

Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonlar..
Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar
Gündem

Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar

Yolsuzluktan tutuklu bulunduğu cezaevindeyken önceki gün partisi CHP'den istifa eden Ekrem İmamoğlu, Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk üyesi ..
İran Hürmüz’de kuralı koydu! Dünyaya ilan etti: Bizden izinsiz geçemezsiniz
Gündem

İran Hürmüz’de kuralı koydu! Dünyaya ilan etti: Bizden izinsiz geçemezsiniz

Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki “kontrol” restleşmesi yeni bir boyuta taşındı. İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23