Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı

Gastronomi dünyasında büyük ilgi gören ve yerin 36 metre altındaki doğal mağarada olgunlaşan Divle Obruk Peyniri, uluslararası gıda devleri ile bilim insanlarının odağında yer alıyor. Birebir aynı süt ve geleneksel yöntemler kullanılsa dahi başka hiçbir ortamda veya laboratuvarda taklit edilemeyen bu ürün, Karaman’ın en değerli gastronomi değerleri arasında bulunuyor. Mağaranın kendine has mikroflora yapısı ve nem dengesi, bu peynirin üretim sürecini dünyada eşsiz kılan temel faktör olarak öne çıkıyor.