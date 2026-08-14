Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı
Dünyada laboratuvar ortamında dahi kopyalanamayan gizemli lezzet sadece Türkiye'de üretiliyor. En büyük dev markalara kafa tutuyor.
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Dünyada laboratuvar ortamında dahi kopyalanamayan gizemli lezzet sadece Türkiye'de üretiliyor. En büyük dev markalara kafa tutuyor.
Dünyada laboratuvar ortamında dahi kopyalanamayan Divle Obruk Peyniri, yerin 36 metre altında gün sayıyor. Sadece Türkiye'deki tek bir mağarada oluşabilen, rengi bembeyaz girip kıpkırmızı çıkıyor. Türkiye'nin en değerli gastronomi hazinelerinden biri olan ve uluslararası arenada dev markalara kafa tutan Divle Obruk Peyniri, Gastronomi dünyasında büyük ilgi görüyor.
Gastronomi dünyasında büyük ilgi gören ve yerin 36 metre altındaki doğal mağarada olgunlaşan Divle Obruk Peyniri, uluslararası gıda devleri ile bilim insanlarının odağında yer alıyor. Birebir aynı süt ve geleneksel yöntemler kullanılsa dahi başka hiçbir ortamda veya laboratuvarda taklit edilemeyen bu ürün, Karaman’ın en değerli gastronomi değerleri arasında bulunuyor. Mağaranın kendine has mikroflora yapısı ve nem dengesi, bu peynirin üretim sürecini dünyada eşsiz kılan temel faktör olarak öne çıkıyor.
Nisan ve mayıs aylarında yüksek yaylalarda serbest otlayan koyun ile keçilerin sütlerinden elde edilen peynirler, özel hazırlanan deri tulumlara basılarak mağaraya indiriliyor. Yer altına bembeyaz renkte giren tulumlar, yaklaşık 1,5 ayın sonunda mağaranın mikroflorası sayesinde mavimsi bir küf tabakasıyla kaplanıyor. Sürecin devamında yer altındaki özel bakterilerin etkisiyle 6 ayı tamamlayan tulumların dış yüzeyi tamamen kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Bu doğal ve mucizevi renk değişimi, ürünün olgunlaşma aşamasını eksiksiz tamamladığını gösteriyor.
Ekim ayında olgunlaşma sürecini bitiren peynirler, özel asansör sistemleri yardımıyla mağaradan çıkarılarak satışa sunuluyor. Bembeyaz girip kıpkırmızı çıkan ve 'kırmızı altın' olarak adlandırılan bu özel lezzet, kilogramı yaklaşık 2.300 TL’den alıcı buluyor. Sınırlı miktardaki üretimi ve tescilli coğrafi işaretiyle dikkat çeken ürün, hem yerli hem de yabancı gurmelerin yoğun talebiyle karşılaşıyor. Birçok küresel gıda firmasının inceleme altında tuttuğu Divle Obruk Peyniri, bölge ekonomisine ve Türkiye'nin gastronomi turizmine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.
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