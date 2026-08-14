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Günün en acı haberi Sapanca'dan

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Günün en acı haberi Sapanca'dan

Günün en acı haberi Sakarya'nın Sapanca ilçesinden geldi. Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi'nde 3 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu vefat etti.

Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde kenarında 3 tekerli bisikletiyle oyun oyan Cihangir Nalbantoğlu'na, M.K.(47) idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

 

Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Cihangir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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