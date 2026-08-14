Elektrik akımına kapılan inek öldü; köylüler trafoyu parçaladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan'da kutsal sayılan bir ineğin elektrik akımına kapılarak ölmesi üzerine öfkelenen köylüler, "sorumlu tuttukları" trafo ve elektrik direklerine saldırdı. Öfkeli kalabalığı polis sakinleştirdi.
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki bir köyde çekilen görüntüler dünyada gündem oldu. Hindistan medyasının aktardığına göre köyde kutsal sayılan bir inek, trafodan kaynaklanan elektrik akımına kapılarak öldü.
Bunun üzerine köylüler, elektrik şebekesindeki ihmali gerekçe göstererek olaya tepki gösterdi.
TRAFO VE ELEKTRİK DİREKLERİNE SALDIRDILAR
İneğin ölümünün ardından olay yerinde toplanan köylüler, trafoya ve elektrik direklerine sopalarla zarar verdi. Yaşanan hasar nedeniyle bölgedeki elektrik hizmetinin kesildiği belirtildi. Kalabalığın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.
Elektrik dağıtım şirketinin, zarar gören trafonun onarılması ve ölen ineğin sahibine tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
İnek, Hindistan’da kutsal kabul edilen hayvanlardan biri olarak görülüyor.