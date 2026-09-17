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Dünya 6,5 büyüklüğünde korkutan deprem! Yer: Alaska
Dünya

6,5 büyüklüğünde korkutan deprem! Yer: Alaska

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6,5 büyüklüğünde korkutan deprem! Yer: Alaska

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Amerika Birleşik Devletleri şiddetli bir depremle sallandı.

Deprem 6,5 büyüklüğünde

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nikolski bölgesinin 166 kilometre batısında olduğu belirtildi.

 

Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

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