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Gündem Duvar örerek saklamıştı! Esed rejiminden gizlediği kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu!
Gündem

Duvar örerek saklamıştı! Esed rejiminden gizlediği kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu!

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Suriye'deki iç savaş sürecinde Beşar Esad rejiminin baskılarından ve kitapları yok etmesinden korkan Amr bin Mustafa Alwan, paha biçilmez dini ve felsefi eserlerden oluşan kütüphanesini korumak için evinde tuğla örmüştü. Yıllar süren ayrılığın ardından Humus kentindeki evine geri dönen Alwan, eline aldığı çekiçle yıllar önce ördüğü gizli duvarı kırarak kitaplarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Suriye'de çok sayıda dini ve felsefi eserden oluşan kütüphanesinin Beşar Esad rejiminin yok etmesinden korkan Amr bin Mustafa Alwan, ördüğü duvarın arkasına sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu.

Suriye'deki iç savaş sırasında Beşar Esad rejiminin çok sayıda kitabı yasaklaması sonrası dini ve felsefi eserlerden oluşan kütüphanesini ördüğü duvar ile saklayan Amr bin Mustafa Alwan, yaklaşık 15 yıl sonra kütüphanesine yeniden kavuştu.

 

2011 yılının sonlarında terk ettiği Humus kentindeki evine geri dönen Alwan, eline aldığı çekiç ile ördüğü duvarı kırarak kütüphanesini yeninden güz yüzünde çıkardı. Kütüphanedeki eserlerin geçen yıllara rağmen herhangi bir zarar görmeden, iyi durumda kaldığı görüldü.

Alwan, "Bu duvarı 2011'in 10'uncu ayında ördüm 15 yıl sonra geri geldim çok şükür her şey yerinde duruyor, bunlar da Kur'an hafızlık icazetleri" dedi.

Kütüphanede, hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında çok sayıda dini eserin yanı sıra Kur'an-ı Kerim nüshaları ile Kur'an hafızlık icazetlerinin yanı sıra Tehzîbü't-Tehzîb, Tehzîbü'l-Kemâl, Taberî Tefsiri, Sahîh-i Buhârî Şerhi, Siyer-i Nebî, Kur'ân-ı Kerîm İ'râbı ve Câmiu'l-Usûl gibi önemli eserlerin de bulunduğu görüldü.

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