  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kozinoğlu soruşturmasında yakalama kararı verildi! Hasan Atilla Uğur’dan haber var! MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması 70-80 derece uyarısı! 2050’nin sıcaklıklarını 2025’te yaşamaya başladık 65 yıl önce idam edilmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı andı SPK'dan yeni tedbirler! 7 şirketin fonu işleme kapatıldı Milletin iradesini darağacında susturdular! Menderes cinayetinin üzerinden 65 yıl geçti Bakan Gürlek duyurdu: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi İmamoğlu'nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık detayı gündem oldu İsrail ile Suudi Arabistan arasında Husilere karşı ittifak
Gündem Sermaye piyasası soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 48 kişiye adli kontrol şartı
Gündem

Sermaye piyasası soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 48 kişiye adli kontrol şartı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sermaye piyasası soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 48 kişiye adli kontrol şartı

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova ise gözaltına alındı.

Öte yandan Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ile 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında ve Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil toplam 48 kişi hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Laşka ettiler tr borsalarını semt pazarlarında bile bu kadar başıbozukluk yoktur resmen panayır kurmuşlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23