Sermaye piyasası soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 48 kişiye adli kontrol şartı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova ise gözaltına alındı.
Öte yandan Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ile 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında ve Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil toplam 48 kişi hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.