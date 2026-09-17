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Gündem İmamoğlu'nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık detayı gündem oldu
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İmamoğlu'nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık detayı gündem oldu

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İmamoğlu'nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık detayı gündem oldu

Sabah yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Mehmet Murat Çalık'ın CHP'de kalma kararını köşesine taşıdı. Övür, Çalık'ın açıklamasının İmamoğlu ve Özgür Özel'in “siyasi operasyon” söylemini boşa düşürdüğünü yazarken, “İmamoğlu'nu asıl şoke eden kişi yakın dostu Murat Çalık oldu” ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava etrafında devam eden “siyasi operasyon” tartışmalarını bugünkü köşesine taşıdı.

Övür, İmamoğlu ve Özgür Özel'in dava sürecine yönelik söylemlerini değerlendirirken özellikle İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Mehmet Murat Çalık'ın açıklamalarına dikkat çekti.

Övür, Çalık'ın siyasi tercihinin kamuoyunda yeterince tartışılmadığını belirterek bu çıkışın İmamoğlu cephesi açısından diğer gelişmelerden daha önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“İmamoğlu'nu asıl şoke eden kişi yakın dostu oldu”

İmamoğlu'nun çevresindeki bazı isimlerin dava sürecinde yaptığı açıklamalara değinen Övür, asıl dikkat çekici gelişmenin Mehmet Murat Çalık cephesinden geldiğini yazdı.

Övür, Çalık için şu ifadeleri kullandı:

“Hepsi bir yana İmamoğlu'nu asıl şoke eden kişi, yakın dostu, kendi yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı yaptığı Murat Çalık oldu.”

Övür'ün dikkat çektiği açıklamasında Çalık, CHP ile ilişkisinin aileden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayandığını belirterek partisinde kalacağını açıklamıştı. Çalık, CHP ile bağının kişisel beklentilerin çok ötesinde olduğunu ifade etmişti.

Övür: Siyasi operasyon argümanını yerle bir etti

Mahmut Övür, Çalık'ın CHP'de kalma tercihinin siyasi anlamına ilişkin de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Övür, Çalık'ın bu kararının Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin “siyasi operasyon” söylemi açısından ağır bir sonuç doğurduğunu yazdı.

Övür, “Çalık'ın tarihi kırılma anında yaptığı bu tercih Özgür Özel, İmamoğlu ve Yeni Parti'nin ‘siyasi operasyon’ argümanını da yerle bir etti” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de hatırlattı

Övür yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarına da yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun “siyasi tutuklu” olmadığı yönündeki sözlerini hatırlatan Övür, Çalık'ın açıklaması ile Kılıçdaroğlu'nun çıkışını birlikte değerlendirdi.

İmamoğlu'nun daha sonra Kılıçdaroğlu'na cevap vererek kendisinin “siyasi tutuklu” olduğunu söylediğini aktaran Övür, yazısının sonunda dikkat çekici bir soru yöneltti.

Övür, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği cevaptan çok Mehmet Murat Çalık'ın açıklamasına nasıl karşılık verdiğinin merak edildiğini belirterek yazısını tamamladı.

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Yorumlar

Askan

siz bu imamoğlanını hafife almayın o murat çalıkı sen chp de kal diye tembihlemiştir boşa yatmaz onlar bence murat övür yanlış anlamış çok düz bakmış bu meseleye
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