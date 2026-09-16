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Gündem Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı
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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı

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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı

FETÖ hainlerin yayın organı Zaman Gazetesi’nde 2011 yılında yayınlanan haberde Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü Twitter hesabından ilk duyuran kişinin Hasan Atilla Uğur’un oğlu Oğuzhan Uğur olduğu belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nde 2011 yılında yayınlanan haberde Kozinoğlu’nun ölümünü Twitter hesabından ilk duyuran kişinin Hasan Atilla Uğur’un oğlu Oğuzhan Uğur olduğu belirtildi.

Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu ile birlikte aynı koğuşta kalıyordu.

Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümünün ardından, o dönem faaliyette olan FETÖ'cü hainlerin yayın organı Zaman gazetesi konuyu bu metinle haberleştirmiştir.

Haber metninde, vefat bilgisini Twitter'dan (X) ilk duyuran kişinin, Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli Albay Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur olduğu yazılmıştır.

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinde şu ifadeler yer aldı:

Kaşif Kozinoğlu'nun hastaneye getirildiğinde hayati belirtisi olmadığı söyleniyor. Hastane morguna alınan Kozinoğlu'nun cesedi dün sabah saatlerinde otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kozinoğlu'nun cesedi öğleden sonra ise GATA'ya götürüldü. Hastanede cezaevi müdürleri ve polislerin konuyla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi. Kaşif Kozinoğlu, savcılık sorgusunda, sadece kulağında bir rahatsızlık bulunduğunu anlatmıştı. Kozinoğlu, Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile birlikte aynı koğuşta kalıyordu. Kozinoğlu'nun ölüm haberini kamuoyuna ilk duyuran, kendisiyle aynı koğuşta yatan Ergenekon davası tutuklu sanığı emekli Albay Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur oldu.

Kaynak: GDH

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