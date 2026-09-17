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Gündem Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi.. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada hareketlilik yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Hasan Atilla Uğur olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayı titizlikle inceleyen savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor.

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