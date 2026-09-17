İsrail ile Suudi Arabistan arasında Husilere karşı ittifak

İsrail’in, ABD aracılığıyla Suudi Arabistan’a Yemen’deki Husiler hakkında istihbarat sağlamaya başladığı öne sürüldü. İddiaya göre istihbarat paylaşımı, Riyad yönetiminin Husilere ilişkin Washington’dan yardım talep etmesinin ardından başladı.



İsrail'in, ABD aracılığıyla Suudi Arabistan'a Yemen'deki Husiler hakkında istihbarat sağlamaya başladığı öne sürüldü.

İddia, iki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Yemen'deki çatışmalar ve Kızıldeniz'deki deniz güvenliği nedeniyle dolaylı bir güvenlik iş birliği kanalı oluştuğuna işaret ediyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'ın salı günü bölgesel bir diplomata dayandırdığı haberine göre, süreç Suudi Arabistan'ın Husilere karşı ABD'den yardım talep etmesiyle başladı. Washington'ın daha sonra İsrailli yetkililerle temasa geçtiği ve İsrail'in, Husileri daha geniş bir bölgesel güvenlik tehdidi olarak değerlendirmesi nedeniyle istihbarat desteği sağlamayı kabul ettiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan diğer haberlerde de Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki temasların ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üzerinden yürütüldüğü ve Riyad'a özellikle Husilerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat desteği sağlanmasının görüşüldüğü aktarıldı.

İddialara göre ABD'li askeri yetkililer, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin Kahire'deki görüşmesi sırasında düzenlenen güvenlik görüşmelerine de katıldı. Görüşmelerde, Husilerin saldırılarına karşı bölgesel ülkelerin koordinasyonunu artıracak ortak bir komuta ve koordinasyon mekanizması oluşturulması önerildi.

Bölgedeki bir yetkili, ABD'li temsilcilerin görüşmeler sırasında İsrail'in Husilerin askeri yapılanması ve altyapısı hakkında önemli miktarda istihbarata sahip olduğunu belirttiğini aktardı. Söz konusu istihbaratın bir bölümünün İsrail'in Yemen merkezli grupla yürüttüğü çatışmalar sırasında elde edildiği öne sürüldü.

Bab el Mendeb'e odaklanılıyor

İddia edilen istihbarat iş birliğinin temel amaçlarından birinin, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan stratejik Bab el Mendeb Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğini korumak olduğu belirtiliyor.

Husilerin son günlerde Yemen'in Kızıldeniz kıyısında önemli ilerlemeler kaydetmesi ve Bab el Mendeb'e yakın bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirmesi, Suudi Arabistan'ın güvenlik endişelerini artırdı. Reuters, Husilerin ilerleyişinin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki müttefiklerinin savunma kapasitesi ve istihbarat kabiliyetleri konusunda ciddi sorunları ortaya çıkardığını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın ABD'den destek talep ettiği ve Washington'un Riyad'a istihbarat paylaşımı ile hedefleme konusunda yardımcı olacağını söylediği de daha önce Reuters tarafından bildirilmişti. ABD'nin doğrudan Husilere yönelik yeni bir saldırı düzenleme konusunda ise Riyad'ın talebine olumlu yanıt vermediği aktarılmıştı.

Öte yandan ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik istihbarat ve hava savunma desteğini artırdığına ilişkin değerlendirmeler de mevcut. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün 15 Eylül tarihli analizinde, ABD'nin Suudi güçlerine hava savunması, hedefleme verileri ve istihbarat desteği sağladığı yönündeki haberler aktarıldı. Aynı analizde İsrail ile Suudi Arabistan'ın Husilere karşı istihbarat desteği konusunda görüştüğü de belirtildi.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor. Buna rağmen iki ülkenin İran ve bölgedeki müttefiklerinin oluşturduğu güvenlik tehditleri konusunda geçmişte de dolaylı temaslar yürüttüğüne ilişkin haberler yayınlanmıştı.

İsrail veya Suudi Arabistan yönetimleri, İsrail'in Riyad'a Husiler hakkında istihbarat aktardığı iddiasını şu ana kadar kamuoyu önünde doğrulamadı.

Kaynak: Mepa News