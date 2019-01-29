Yemen'den Türkiye açıklaması: Gurur duyuyoruz

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Türkiye ile güçlü tarihi ilişkilere sahip olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Yemani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki makamında Türkiye'nin yeni atanan Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz'ü kabul etti.

"İlişkilerden gurur duyuyoruz"

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Türkiye'nin Yemen hükümetine verdiği destekten, insani yardım, kalkınma ve eğitim alanlarında yaptığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getiren Bakan Yemani, "Yemen, Türkiye ile güçlü tarihi ilişkilerden gurur duyuyor." dedi.

Yemen'in Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmeye önem verdiğinin altını çizen Yemani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yemen'e verdiği öneme ve barış çabalarına desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin Yemen hükümetine karşı tutumunun sabit olduğunu ve Yemen ile ilişkilerini öncelikleri arasına koyduğunu ifade etti.

Diğer ülkelere ait elçiliklerin geçici başkent Aden'e nakledilmesi halinde Türk Büyükelçiliği'nin bunların başında geleceğini ve misyonunu Aden'e memnuniyetle taşıyacağını aktaran Bozgöz, Türkiye hükümetinin Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi insani yardım kuruluşlarıyla daima Yemen halkına destek olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Yemenli diplomatlar eğitiliyor

Yemenli gençlerin Türkiye'de eğitim almak için Türkiye Bursları programına başvurabileceklerine, başarılı olanların Türkiye'de eğitimlerine devam edeceğine dikkati çeken Bozgöz, bugünlerde Türk Dışişleri Akademisi'nin 10 Yemenli diplomata eğitim verdiğini ve benzer programların sürdürüleceğini söyledi.

Bozgöz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) da teknik kalkınma yardımları ve kapasite geliştirme programları ile Yemen’in yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi. Büyükelçi Bozgöz, eğitim alanında ise Maarif Vakfı'nın Yemenli gençlere katkı sunacağını ve sağlık alanında da iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

İlk fırsatta Yemen'i ziyaret etmek istediğini söyleyen Bozgöz, Yemen'e yapılmak istenen yardımların bazı güçlerce engellenmeye çalışılmasının insanlığın vicdanını yaralayacağını ve uluslararası toplumu rahatsız edeceğini ifade etti.