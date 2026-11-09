Yemen’den İran’a Husileri silahlandırmayı durdurma çağrısı

Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığının Yemen’e ilişkin bildirisini kınadı. Yazılı açıklamada, bildirinin yanıltıcı iddialar içerdiği ve Husilere siyasi destek sağlamayı, grubun eylemlerini kamuoyu önünde meşrulaştırmayı amaçladığı savunuldu. Bakanlık, Tahran’a Husileri silahlandırmayı durdurma çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığının Yemen’e ilişkin yayımladığı bildirinin kınandığı açıklamada, söz konusu metnin yanıltıcı iddialar ve açık bir müdahale içerdiği, Husilere siyasi ve medya siperi sağlama amacı taşıdığı ifade edildi.

İran’ın Yemen’deki savaşın uzamasından ve insani trajedinin derinleşmesinden sorumlu olmakla suçlandığı açıklamada, Tahran’ın Husilerin söylemlerini alenen benimsediği ve eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedildi.

Ayrıca yetkili makamların, İran’ın müdahalesinin finansman, silahlanma ve eğitim aşamasından operasyonların doğrudan planlanması ile yönetilmesi aşamasına geçtiğini tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İran’ın, Taiz vilayetine bağlı el-Vaziye ilçesindeki el-Hadara pazarında meydana gelen olayın kurbanlarını kendi suçlamalarına alet etmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, Tahran’ın bölgesel meşru hükümetlerin güç ve savaş-barış kararı üzerindeki tekelini tehdit eden grupları destekleyerek bölge güvenliğini sabote etmeyi alışkanlık haline getirdiği vurgulandı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.