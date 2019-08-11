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Yemen'deki koalisyondan "Güney Geçiş Konseyi güçleri geri çekiliyor" açıklaması

11 Ağustos 2019 Pazar 11:04
Yemen'deki koalisyondan "Güney Geçiş Konseyi güçleri geri çekiliyor" açıklaması

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin kontrolünü ele geçirdikleri bölgelerden çekilmeye başladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının, koalisyondan adını açıklamak istemeyen yetkiliye dayandırdığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı güçler, kontrolünü ele geçirdikleri bazı bölgelerden çekilmeye başladı.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin, koalisyonun Aden komutanlığına tüm talepleri kabul ettiğini ilettiği bildirildi.

Konseyin attığı bu adımın memnuniyetle karşılandığı ve kontrolü ele geçirilen tüm bölgelerden çekilme sürecinin takip edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince bugün yapılan açıklamada, geçici başkent Aden'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı ve hükümet güçleri için tehdit oluşturan bazı bölgelere hava saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.

Koalisyon güçleri dün de konseye bağlı silahlı güçlere eski mevzilerine geri dönme, son günlerde kontrolünü ele geçirdikleri bölgelerden çekilme, kamu ile özel kurumlara zarar vermeme ve Aden'de ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda dün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:04
  1. Suudi Arabistan
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