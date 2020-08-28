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Aktüel Yemen'deki koalisyon güçleri Husilerin gönderdiği balistik füzeyi imha etti
Aktüel

Yemen'deki koalisyon güçleri Husilerin gönderdiği balistik füzeyi imha etti

Yeniakit Publisher
2020-08-28 02:41:26 -
Yemen'deki koalisyon güçleri Husilerin gönderdiği balistik füzeyi imha etti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler'in, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine gönderdiği balistik füzeyi imha ettiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husiler'in, Necran kentindeki sivilleri hedef almak için gönderdiği balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, olayla ilgili başka detay bilgi vermezken, Husiler'den de konuya dair açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri geçen hafta üç kez Husiler'in gönderdiği balistik füze ve İHA'ları imha ettikleri açıklamaları yapmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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