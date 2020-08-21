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Aktüel Yemen'deki koalisyon güçleri Husilerin gönderdiği balistik füzeyi imha etti
Aktüel

Yemen'deki koalisyon güçleri Husilerin gönderdiği balistik füzeyi imha etti

Yeniakit Publisher
2020-08-21 01:17:32 -
Yemen'deki koalisyon güçleri Husilerin gönderdiği balistik füzeyi imha etti

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine gönderdiği bir balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Necran kentindeki sivilleri hedef almak için gönderdiği balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, olayla ilgili daha fazla bilgi vermezken, Husilerden de konuya dair açıklama yapılmadı.

Koalisyon sözcüsü dün de Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı etkisiz hale getirdiklerini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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