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Aktüel Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA'yı imha etti
Aktüel

Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA'yı imha etti

Husiler, İHA ile Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nda önemli bir hedefin vurulduğunu öne sürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:14:19 -
Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA'yı imha etti

RİYAD (AA) - Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Husiler tarafından atılan ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde siviller ile sivil nesneleri hedef alan bomba yüklü İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nda yer alan önemli askeri hedefin Samad 3 tipi İHA ile vurulduğunu iddia etti.

Seri, söz konusu saldırının, koalisyon uçaklarının Yemen'deki tırmanışına ve ülkede devam eden ablukasına yanıt olarak düzenlendiğini kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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