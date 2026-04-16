Yemen’deki insani kriz benzeri görülmemiş bir seviyede!

Birleşmiş Milletler, Yemen’de insani krizin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı uyarısında bulunarak 18 milyondan fazla kişinin ciddi açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Kriz Müdahale Bölümü Direktörü Edem Wosornu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne verdiği brifingde ülkedeki insani durumun hızla kötüleştiğini söyledi.

Wosornu, Yemen’de 22 milyondan fazla kişinin -nüfusun yaklaşık yarısının- insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu sayının giderek arttığını belirtti.

BM yetkilisi, krizden en fazla kadınlar ve çocukların etkilendiğini vurgulayarak, ülkedeki ailelerin yaklaşık üçte ikisinin günlük öğün sayısını azaltmak zorunda kaldığını ifade etti.

Çocuklarda ciddi yetersiz beslenme

Wosornu’ya göre ülkede 2,2 milyon beş yaş altı çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Ayrıca 1,3 milyon hamile ve emziren kadının ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

BM yetkilisi, yetersiz beslenmenin çocuklarda büyüme geriliği, gelişim bozuklukları ve ölüm gibi kalıcı sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık sistemi çökmenin eşiğinde!

Yemen’de sağlık sisteminin de ciddi şekilde zayıfladığı belirtiliyor.

BM verilerine göre her beş sağlık merkezinden ikisi tam kapasiteyle çalışamıyor. Bu durum 19 milyondan fazla kişinin sağlık hizmetlerine erişimini engelliyor.

Aynı zamanda ülkede kolera, kızamık ve difteri gibi önlenebilir hastalıkların yayılması da endişe yaratıyor.

İnsani yardımın önündeki engeller

Wosornu, Yemen’de insani yardım çalışmalarının ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

BM’ye göre 73 Birleşmiş Milletler çalışanı Husiler tarafından alıkonulmuş durumda. Ayrıca insani yardım kuruluşlarının varlıklarına el konulması ve hareket kısıtlamaları, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

BM’den üç çağrı

BM yetkilisi Güvenlik Konseyi’ne üç temel çağrıda bulundu:

-Tutuklu BM ve yardım kuruluşu çalışanlarının serbest bırakılması

- Yemen’de insani yardım faaliyetleri için acil finansman sağlanması

- Siyasi çözüm ve barış çabalarının desteklenmesi

Wosornu, siyasi çözüm olmadan Yemen’in açlık, hastalık ve insani acılar döngüsünden çıkamayacağı uyarısında bulundu.

BM yetkilileri, uluslararası toplumun acil ve koordineli şekilde harekete geçmemesi halinde Yemen’deki krizin daha da ağırlaşabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Mepa News