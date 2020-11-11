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Aktüel Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı tehdidi
Aktüel

Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı tehdidi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:12:39 -
Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı tehdidi

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, "(Suudi Arabistan'ın) Haksız saldırılara, vahşi kuşatmaya, askeri tırmanışa ve Yemen'deki limanları ve hava limanlarını kapatmaya devam etme ısrarına karşı silahlı kuvvetlerimiz gelecek günlerde benzer tırmandırma adımlarını atmaktan çekinmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Seri, "Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren tüm yabancı şirketler ile halka, askeri tesislerden uzak durmaları uyarısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'dan ya da Riyad öncülüğündeki koalisyon güçlerinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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