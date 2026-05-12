Klimanız neden soğutmuyor? İşte gizli nedenler

Aracınızın içinde yolculuk yaparken dışarıdaki kavurucu sıcaktan korunmanın tek yolu klimayı çalıştırmak. Ancak bazen her şeyi doğru yaptığınızı düşünseniz bile beklediğiniz ferahlık bir türlü gelmeyebiliyor. Yolun başında zinde hissetmenize rağmen, varış noktasına ulaştığınızda kendinizi yorgun ve terlemiş buluyorsanız sistemde bir aksaklık var demektir.

Bu durum her zaman büyük bir arıza anlamına gelmiyor. Bazen çok basit bir parça değişimiyle çözülecek bir tıkanıklık, bazen de uzmanlık isteyen teknik bir sorun bu duruma yol açıyor. Klima performansındaki düşüşlerin başrolünde genellikle ihmal edilen polen filtresi yer alıyor. Menfezlerden gelen hava akışı zayıfladıysa, bakmanız gereken ilk yer kesinlikle bu parça olmalı.

Birçok sürücü bunu motorun hava filtresiyle karıştırsa da ikisi tamamen farklı görevlere sahip. Polen filtresi, dışarıdan gelen tozu ve kirli partikülleri süzerek doğrudan sizin soluduğunuz havayı temizliyor. Eğer bu parça zamanla dolup tıkanırsa, klimanız ne kadar güçlü çalışırsa çalışsın içeriye yeterli soğukluğu iletemiyor.

Filtrenin konumu araç modellerine göre farklılık gösterse de çoğunlukla torpido gözünün arka kısmında veya ön camın altındaki panelde yer alıyor. Plastik klipsleri ayırarak filtreye ulaştığınızda, aradaki toz yoğunluğunu gözle görmeniz mümkün. Filtre çok kirlenmişse en doğrusu yenisini takmak. Şayet o an yeni bir parça temin edemiyorsanız, basınçlı hava veya süpürge yardımıyla yapacağınız temizlik hava akışını geçici olarak artıracaktır. Temizlik yaparken filtrenin oturduğu haznenin içini de mutlaka silmelisiniz.

SOĞUTMA VE FAN SİSTEMİNDEKİ TEKNİK AKSAKLIKLAR

Hava güçlü bir şekilde üfleniyor fakat soğukluk hissedilmiyorsa, problem genellikle soğutucu gazın azalmasından kaynaklanır. Piyasada bireysel dolum kitleri bulunsa da gazın bitmesi aslında bir sızıntının habercisi olabilir. Borulardaki çatlaklar veya eskiyen contalar gazın kaçmasına neden olduğu için teknik bir servisin kaçak testi yapması daha kalıcı bir çözüm sunar.

Havalandırmayı açtığınızda hiçbir ses duymuyorsanız sorun fan motoruna veya elektrik aksamına dayanıyor olabilir. Çalışmayan bir fanın arkasında, büyük ihtimalle patlak bir sigorta veya arızalı bir röle yatar. Aracın el kitabındaki şemaları takip ederek basit sigorta değişimlerini kendiniz de yapabilirsiniz.

Ancak fan çalışırken içeriden tuhaf sesler veya sarsıntı geliyorsa, motorun içine yabancı bir cisim kaçmış veya düzenek yerinden oynamış olabilir. Bu tip durumlarda motor değişimi gerekebileceği için teknik destek almak yolculuk konforunuzu korumanızı sağlayacaktır.