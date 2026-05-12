4 kişi hayatını kaybetti! Yolcu otobüsü 100 metrelik şarampole yuvarlandı
Nepal’in batısında tapınaktan dönen yolcuları taşıyan otobüs otoyoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada can kayıpları yaşanırken yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Nepal’in batısındaki Arghakhanchi bölgesinde tapınak ziyaretinden dönen 30 kişiyi taşıyan otobüs, otoyoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılırken, kazanın çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından otobüste inceleme başlatıldığı kaydedildi.