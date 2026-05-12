TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansının (AA) Spor Masası programında, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini ve kulüp yöneticilerine ilişkin çalışmanın gelecek hafta kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hakemler, sporcular ve kulüp çalışanlarına yönelik bahis soruşturmasına değinen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bahis konusu farklı bir konu. Yapılması gerekiyordu. Futbolun temiz olması gerekiyor. Çocuklarımıza borcumuz var. Bu tip makamlarda fazla uzun süre oturmayabilirsiniz, ömrünüz kısa olabilir. Ama ben hep şuna dikkat ettim, yarınla ilgili hesabı biz yapamıyoruz. Adam gibi görevinizi yapabiliyor muyuz, biz onun peşindeyiz. Biliyorsunuz Ankara'da Nazilli maçı olmuştu. Beraberlik iki takımın da işine yarıyordu. Futbolcu gol atmaya gitmemiş, orta sahada kalmış buna bir şey diyemeyebilirsiniz. Ama sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynayınca biz de bir bakalım dedik. Bakanlığa yazdık ve operasyona başladık. Bu işi sulandırmak isteyenler farklı yerlere çekebiliyor." ifadelerini kullandı.

Operasyonu kendi başlarına isim belirleyip yapmadıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığa başvuruyoruz, onlar Spor Toto üzerinden datayı bize gönderiyor. Yine bu işi sulandırmak isteyenler var. Biz öyle bir sistem yaptık ki 3 kişiye zimmetledim bu işi. Hukuktan sorumlu yönetici bile PFDK'ye sevk edilmeden 1 gün önce öğrenebiliyor. Herhalde önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Kriterlerimiz belli zaten. Eyüpspor başkanı konusunda farklı bir durum var. Akın Gürlek Bakanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Başsavcısı olduğu dönemde yoğun çalışıyordu. İlk geldiğinde ben kendisine 'Bizi kontrol edin.' demiştim. Biz sportif alana bakıyoruz, elimizde olan verileri kendilerine veriyoruz. Bir de onlar işin illegal kısmına bakıyor. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. İllegal yönden baktıklarında sportif yargının dışında TCK'ye göre suç teşkil edenlere operasyon yapıyorlar."

Bahis operasyonunda sırada kulüp yöneticilerinin olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Son 5 yılda görev yapan 7 binin üzerinde yönetici var. Liste bize geldikten sonra açıklanması 1,5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta 'Üzerine gidemiyor.' diye yorum yapanlar da var. Ama bu bir süreç. Ben çağrı yaptım, 'Biz kendi kapımızın önünü temizleyeceğiz, kulüplerimiz de kendi kapısının önünü temizlesin.' demiştim. En geç 1 hafta 10 güne kadar listelerimiz gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız çalışmaya başlayacak." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin TFF Tahkim Kurulunun adil olmadığıyla ilgili aldığı karara ilişkin görüşünü bildiren İbrahim Hacıosmanoğlu, kurulun daha önce seçimle geldiğini ancak bu uygulamanın şu anda olmadığını hatırlattı.

Bu konuyla ilgili hazırlık yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Tahkim Kurulunun seçimle gelmesi, mali genel kurulda gündeme gelecek. Mali genel kurul, 7-8 Haziran'da yapılacak. Anayasa Mahkemesinin değerli başkanıyla görüştüm. Raporda çok atıf var. UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan haberi olursa, bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlıyız. Burada kamu kuruluşu gibi gösterilen ifadeler de var. Bu kelimeler çok tehlikeli. Federasyon özerktir ve UEFA ile FIFA'ya bağlı. Diğer federasyonlar gibi kamu tüzel kişiliği gibi gösterirseniz olmaz." şeklinde görüş belirtti.

- "En büyük katkı oyuncu kardeşlerimizin ama baş mimar Montella"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası biletini aldığı Kosova mücadelesine değinen Hacıosmanoğlu, "Kosova deplasmanında endişe duymadım ama saha zeminini ve şartları hatırlıyorsunuz. Herkes 'Kosova'ya 4 atarız, 5 atarız.' diyordu. Ben her zaman 'Yarım gol olsun ama turu geçelim.' demiştim. Eleniriz diye bir düşüncemiz hiç olmadı. Ben her sabah evden çıkarken ve her maç öncesinde 9 kez Ayetel Kürsi okurum. Bu kez Kosova maçında maç bitene kadar okudum. Eleneceğimiz düşüncesi hiç olmadı. 9 yaşındaki kızımın temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala o yola çıkardı bizi. Cenab-ı Allah bu hedef doğrultusunda yolumuzu açacak inşallah." ifadelerini kullandı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın son yıllarda başarılı bir grafik çizdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Burada 'Biz federasyona geldik de bu başarı geldi.' diyemezsiniz. Eski yönetimlerin, eski teknik direktörlerin yapılanma konusunda büyük katkıları var ama ben Montella hocayı ayrı tutmak istiyorum. Çok güzel bir kolej havası var. Oyunculara bir ağabey gibi yaklaşıyor. Bunu yaşayanlar görüyor. Sevgi, saygı, korku bir sac ayağı. Bir aile ortamı var, yetenek de var. Nazar değmesin, maçlar da bitiyor. İstikrar varsa başarı da geliyor. En büyük katkı oyuncu kardeşlerimizin ama baş mimar Montella."

- "Hocamız bir yere gitmez"

Kosova maçının ardından penaltı atışlarına kalan Bosna Hersek-İtalya maçını takip ettiklerini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalya elendikten sonra teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanına gittiğini dile getirdi.

İtalya'nın elenmesinin ardından Montella'yla konuştuğunu belirten Hacıosmanoğlu, "İtalya elenince 'Hocam üzülme, Amerika'ya bir İtalyan yeter.' dedim. Kendisi 'Başkanım yanlış konuşuyorsunuz, ben Türk'üm.' dedi. Hocanın Türk vatandaşlığı inşallah Dünya Kupası'na gitmeden yetişir. Ben Of nüfusuna kayıt olmasını isterim. Onlar Napolili. Onların da Trabzon'dan farkı yok. Orada gezdiğinizde kendinizi Karadeniz'de gezmiş gibi hissediyorsunuz." şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella'ya teklif gelmesi durumunda tutumlarının net olduğunu belirtenHacıosmanoğlu, "Hocamız bir yere gitmez, biz de gitmesine müsaade etmeyiz. Ben geldiğimde Macaristan ile 2 maç oynayacaktık. O dönem Roma'dan teklif vardı. Gittiği takımlarda 'Roma isterse ayrılırım.' diye madde koyduruyordu, bizde yoktu bu madde. Biz göreve geldikten sonra, 'Yolları ayırıp ayırmayacağımızla ilgili bir tasarrufumuz var mı?' diye sordu. Ben de oyuncularla konuşmuştum. Kendisine 'Yensen de yenilsen de yola devam edeceğiz.' demiştim ve öyle devam ettik. Roma'ya gitmemiş, başka yere gitmez." ifadelerini kullandı.

- "Zalimin zulmüne maruz kalan herkesin yanındayız"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki grubunu değerlendiren İbrahim Hacıosmanoğlu, iyi bir kura çektiklerini belirtti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun eski dostu olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Kuralar çekilince 'Başkanım şu 3 takımı ver de gruplardan rahat çıkalım desem bu takımları vermezdin.' diye espri yapmıştım. İnşallah gruplardan çıkacağız." dedi.

Dünya Kupası'nda şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim arzum İspanya'yla finalde karşılaşmak ama yarı finalde karşılaşma ihtimalimiz var. Finalde karşılaşıp gruptaki maçın rövanşını almak isterim. İspanya'yla ülke olarak, spor olarak, siyaset olarak çok önemli dostluğumuz var. Ben İspanya Federasyon Başkanı'nı uzaktan görünce gidip sarılıyorum. Filistin konusunda da çok hassaslar. İstanbul'da geniş katılımlı bir toplantı yapacaktık. Dünya Kupası'na İsrail katılsaydı, İspanya 'Katılmayacağız.' diye açıklamayı yaptı. İsrail Federasyon Başkanı defalarca görüşmek istedi. Görüşmedim ve görüşmem. Tepki koymamız gereken yerde Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Mazlumların nasıl destekçisiysek, zalimin zulmüne maruz kalan herkesin yanındayız. Rusya'yı bir haftada bütün organizasyonlardan attılar. Din, dil, ırk, mezhep, çocuk, kadın, yaşlı, okul, cami, kilise demeden ortadan kaldıran bu zalim insanlara karşı dünyanın tutumunu görüyoruz. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var."

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in sakatlıklarının ciddi olmadığını belirten Hacıosmanoğlu, "İkisinin de sakatlıkları iyileşmek üzere ve yetişecekler. Milli takımın kadro tercihini hocamız yapıyor. Ortamı zaten konuşmaya gerek yok. Aynı kelimeleri söylememe gerek yok. Çocuklar gerçekten birbirine kenetlenmiş. Samet neden alınıyor diye eleştiriliyor. Ağabeylik yapıyor adam orada. Oradaki faydasını görseniz eleştirmezsiniz. Hoca bir kolej havası yakalamış ve bu kararına saygı duymak gerekiyor." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya ile yaptığı yarı final maçını unutamadığını söyledi.

O dönem milli takım kadrosunda yer alan İlhan Mansız'ın kendilerini ziyarete geldiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "İlhan kardeşim 'Brezilya maçında giydiğim forma sana yakışır başkanım.' dedi. O zamanlar ikon olan saç modeli ve attığı golle Dünya Kupası'na renk katmıştı. İnşallah İlhan da ABD'de olacak. Orada da kardeşleriyle görüşür. İnşallah onun pozisyonunda 4-5 tane Dünya Kupası'nda yıldız olan kardeşiz çıkar." diye konuştu.