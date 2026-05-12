Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 16 Mayıs’ta Kocaeli Stadı’nda düzenlenecek olan “Bir Gençlik Şöleni”nin afişinden homo destekçisi sözde sanatçı Merve Özbey’in ismi silindi. Bu kararda Özbey’in geçmişte LGBT propagandası yapması, yolsuzluk ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu lehine paylaşımlarda bulunması etkili oldu.

SAPKINLARIN DAHA ÖZGÜR OLMASINI İSTİYORDU

Özbey, verdiği bir mülakatta kendisine yöneltilen “Türkiye’de LGBT bireyi olan hayranlarınız da var. Bunların özgürlükleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne aşamada” sorusuna “Ellerinde gökkuşağı bayraklarıyla onur yürüyüşünde ne kadar özgürce yürüyebiliyorlarsa o kadar özgürler işte” yanıtını vermişti.