Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoların destekçilerinden biri olan Merve Özbey konser listesinden çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 16 Mayıs’ta Kocaeli Stadı’nda düzenlenecek olan “Bir Gençlik Şöleni”nin afişinden homo destekçisi sözde sanatçı Merve Özbey’in ismi silindi. Bu kararda Özbey’in geçmişte LGBT propagandası yapması, yolsuzluk ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu lehine paylaşımlarda bulunması etkili oldu.
SAPKINLARIN DAHA ÖZGÜR OLMASINI İSTİYORDU
Özbey, verdiği bir mülakatta kendisine yöneltilen “Türkiye’de LGBT bireyi olan hayranlarınız da var. Bunların özgürlükleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne aşamada” sorusuna “Ellerinde gökkuşağı bayraklarıyla onur yürüyüşünde ne kadar özgürce yürüyebiliyorlarsa o kadar özgürler işte” yanıtını vermişti.
