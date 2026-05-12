Türkiye'den büyük vefa

Eren, TİKA'nın Türkiye'nin resmi kalkınma programını yürüten kuruluş olduğuna dikkati çekerek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kapsamında dün düzenlenen programlar için Paris'te bulunduklarını kaydetti. Türkiye'nin OECD'nin kurucu üyelerinden olduğunu belirten Eren, "Türk tipi kalkınma modeli dünyanın dört bir tarafında merakla takip ediliyor. Dün de OECD bağlamında, kalkınma yardımlarının azaldığı, kalkınma yardımı mimarisinin ve paradigmanın değiştiği bir dönemde Türk tipi kalkınma modelini ve verimliliğini anlattık." dedi. Eren, burada ayrıca, destek verdikleri ülkeleri kalkınmanın bir parçası haline getirmenin önemini ve TİKA'nın modelini anlattıklarını söyledi. TİKA Başkanı Eren, kabirlerini ziyaret ettiği Osmanlı Hanedanı için, "Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi. Eren, dün Paris'te düzenlenen OECD Kalkınma İşbirliğinin Geleceği Konferansı kapsamında "Kalkınma İşbirliğinin Geleceğine Yönelik Stratejik Yönelimlerin Belirlenmesi" paneline katılmıştı.