Ülkeye bile sokmadılar! Hırsızları ifşalayana İsrail’den geçit yok

ABD'li YouTuber Tyler Oliveira, Ortodoks Yahudilerin yolsuzluklarına dair paylaştığı içerikler nedeniyle antisemitizmle suçlanmasının ardından geldiği İsrail'e alınmadı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Oliveira'nın Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevrildiğine yönelik iddiaların ortasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, YouTuber'ın haftalar önce paylaştığı "Sizce İsrail beni ülkeye alır mı?" sorusunu içeren gönderisini yeniden alıntılayarak, "Hayır." yanıtını verdi.

Chikli, ABD'li YouTuber'ı İsrail'e "nefret yayma amacıyla" gelmekle suçlayarak, Oliveira'nın ülkeye girişinin yasaklandığını doğruladı.

- Ortodoks Yahudilerin yolsuzluklarıyla ilgili içerikleri nedeniyle antisemitizm ile suçlandı

Oliveira, Şubat 2026'da New York eyaletinin kuzeyindeki Ortodoks Hasidik Yahudilerin yerleşkesi olan Kiryas Joel ve New Jersey'deki yoğun Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) nüfuslu Lakewood kasabasındaki "yaygın yolsuzlukları ifşa ettiğini" öne sürdüğü videosu nedeniyle antisemitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Söz konusu 73 dakikalık videoda Oliveira, Yahudilerin çoğunun düşük gelir beyan ederek sosyal yardım, gıda yardımı ve konut desteği aldığını, ancak aslında varlıklı olduklarını iddia eden yerel sakinlerle konuşuyor.

İsrail'i boykot hareketine destek veren Avrupa Parlamentosu (AP) Sol Grup milletvekili ve Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, AP üyesi Rima Hassan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın da İsrail'e girişleri engellenmişti.