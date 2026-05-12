Bartın Irmağı kıyısında şüpheli ölüm
Bartın’da ırmak kenarındaki çimenlik alanda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bartın’da ırmak kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı, Gölbucağı Mahallesi’nde ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimliği tespit edildi
Hakan A'ya (35) ait olduğu tespit edilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.