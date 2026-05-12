ABD ekonomisinde 'petrol' depremi! Enflasyon rakamları beklentileri fırlattı: Akaryakıt fiyatları piyasayı yaktı!

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel artış gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda ise yüzde 3,7 olan piyasa öngörüsünü aşarak yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

ENFLASYONUN MOTORU AKARYAKIT VE ENERJİ

Nisan ayı verilerinde en çarpıcı kalem enerji sektörü oldu. Aylık artışın yüzde 40’ından fazlası enerji maliyetlerinden kaynaklanırken, enerji endeksi yıllık bazda yüzde 17,9 yükseldi.

Enerji maliyetlerindeki artışın piyasanın genelini etkilediği bu tabloda, petrol fiyatlarındaki dengesizlik Amerikan halkının cüzdanını doğrudan vurdu. Enflasyonun "ana motoru" haline gelen akaryakıt zamları, Fed'in faiz politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, piyasalarda belirsizlik hakim olmaya devam ediyor. Özellikle lojistik ve üretim maliyetlerine yansıyan bu artışın, önümüzdeki aylarda temel tüketim maddelerinde de ek bir yük oluşturmasından endişe ediliyor.

{relation id:2001066 slug:'abdden-iran-petrolu-yaptirimi-12-kisi-ve-kurulus-listeye-alindi'}