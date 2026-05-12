Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla vatanımızın dört bir köşesinde “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.” düsturuyla 86 milyonun huzuru, refahı, esenliği için aşkla çalışan tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Yine buradan gönül ve kültür coğrafyamızda izzetli bir duruşun, haysiyetli bir hayatın, şerefli bir mücadelenin kavgasını veren tüm dostlarımıza, dindaş ve soydaşlarımıza en kalbi hürmetlerimi iletiyorum. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ediyorum. Ülkesi ve milleti için hizmetten başka gayesi olmayan böyle bir teşkilatın genel başkanı olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum.

MİLLETİN ÇİZDİĞİ İSTİKAMETTEN AYRILMADIK

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001’de “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz. Partimizi hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce Hakk’a, sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan, bize yüklediği ağır mesuliyetin idraki ile gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz.

Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. Bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hem kendimizi hizaya çekecek, nerede eksiğimiz, hatamız varsa tespit edecek, hiçbir komplekse kapılmadan öz eleştirimizi cesaretle yapacağız hem de 25 yılın tecrübeleri ışığında Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin gelecek çeyrek asrına yön verecek bir tasavvuru, bir paradigmayı, millete umut aşılayacak yeni bir vizyonu şekillendirmenin çabası içinde olacağız. Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız. 25 yılın birikiminin rehberliğinde gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Her birinizden büyük bir gururla kutlayacağımız 25. yıl etkinliklerimize bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum.

81 İLİMİZİ HİÇBİR AYRIM YAPMADAN KUCAKLIYORUZ

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz AK Parti olarak yegâne hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz. Bundan 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni bir soluk getireceğimizi, Türkiye’de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış, milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturmaya gayret edeceğimizi deklare etmiştik. Geride kalan 25 yılda AK Parti’nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu’yu, Trakya’yı, yedi coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı harisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz.

BURCU KÖKSAL AK PARTİ'YE KATILDI

İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize “Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” diyorum.

Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslup kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarının ta kendileridir.

Affınıza sığınarak söylüyorum meyhane jargonuyla ona buna saldırarak ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.

CHP yönetimi vatandaşın aklıyla artık alay etmeyi bırakmalı başkalarını suçlama kurnazlığından biran önce vazgeçmelidir.

Bir defa herkes şunu bilsin kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır.

