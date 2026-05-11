Bilal Erdoğan'dan torpil açıklaması! Memuriyete alımlar bu şekilde olursa...

Memuriyete atanma sürecinden görevde yükselmeye kadar her alanda sürekli "aracı" arayanların çelişkisine değinen Erdoğan, insanların başkaları torpil yaptığında sesini yükseltip, iş kendisine gelince sessiz kalmasını ve bunu meşru görmesini eleştirdi.

Bu durumun İslami değerlerle ve ümmet bilinciyle bağdaşmadığını vurgulayan Bilal Erdoğan, "Başkaları yapınca torpil, adam kayırma diye kızarız. Ama kendimize olursa ne ala..." diyerek toplumdaki ahlaki erozyona parmak bastı. "Böyle Muhammed ümmeti olabilir miyiz?" sorusunu yönelten Erdoğan, adaletin ve liyakatin herkes için eşit şekilde savunulması gerektiğini ifade ederek, kişisel menfaatler uğruna ilkelerin çiğnenmesine sert bir tepki gösterdi.