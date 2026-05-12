Beşiktaş’ın yeni sırt sponsoru belli oldu
Süper Lig devi Beşiktaş, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Tera Yatırım Holding ile 2 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na anlaşmaya dair bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Tera Yatırım Holding A.Ş arasında 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl için forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.