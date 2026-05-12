Tahsin HAN

Türkiye, paranoyasıyla yaşayıp, Ankara’nın her adımını mercek altına alan Yunanistan yine çok konuşulacak bir habere imza attı. Newsbreak haber sitesi, Türkiye’nin Somali’yi ileri bir operasyon üssüne dönüştürüp bölgeyi hakimiyetine alacağını yazdı. Yunan sitesinin haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Somali artık neredeyse tamamen Türk gücüne bağımlı durumda. Türkiye, Somali’nin Hint Okyanusu kıyısında dev bir uzay tesisi inşa ediyor. Resmi olarak teknolojik iş birliği olarak sunulan bu projenin, analistler tarafından gizli askeri amaçları olduğuna inanılıyor. Siyat Madey’in Orta Doğu Forumu’ndaki analizine göre, devlet şirketi Roketsan, üssü 1250 mil menzile (2 bin km) kadar uzun menzilli balistik füzeleri test etmek için kullanmayı planlıyor.

Bu menzil, Ankara’nın Arap Yarımadası, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz deniz yolları gibi stratejik noktaları kapsamasını sağlayarak Somali’yi “başarısız bir devlet” olmaktan çıkarıp Türkiye için ileri bir operasyon üssüne dönüştürüyor.

10 YILLIK BİR TAHKİMAT STRATEJİSİ

Kismayo yakınlarındaki Jamaame bölgesinde inşa edilen uzay limanı, Türkiye’nin bölgeyi kontrol altına alma yönündeki on yıllık çabalarının doruk noktasıdır. Türkiye, Mogadişu’da en büyük yurtdışı askeri üssünü (TÜRKOM) kurmuş olup, Şubat 2025’ten bu yana Somali sularının devriyesini ve ülkenin su altı kaynaklarının işletilmesini üstlenmiştir.

Şubat 2026’da Ankara, F-16 savaş uçaklarını konuşlandırarak ve El-Şebab’a karşı kara savaşlarına aktif olarak katılarak varlığını artırdı. Bu kalıcı askeri varlık, Türk altyapısının korunmasını garanti altına alarak Somali’yi neredeyse tamamen Türk gücüne bağımlı hale getirdi.

EGEMENLİK “OYUNU” VE BATININ TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Somali hakkındaki ‘dost ülkeler arasında işbirliği’ açıklamalarına rağmen, gerçeklik farklı ve ulusal egemenliğini takas eden bir ülkeyi göstermektedir. Hasan Şeyh Muhammed hükümeti, bağımsız hareket kabiliyetinin kısıtlandığı bir bağımlılık tuzağına düşmüş gibi görünmektedir.

Washington, bunun sonuçlarını geç fark etmeye başladı. Amerikalı yetkililer, Türk planlarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek Somali Savunma Bakanı’nın görevden alınması için başarılı bir şekilde baskı yaptılar. Ancak Batı, şimdilik sadece keşif amaçlı uydu fotoğraflarıyla sınırlı kalırken, Türkiye; Afrika ve Orta Doğu’nun büyük bir bölümünü kapsayan kalıcı bir güvenlik mimarisi inşa ediyor.

ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİSİ

Ekvator yakınındaki konumun seçimi, roket fırlatmaları için teknik avantajlar sunuyor (Dünya’nın dönüşünden kaynaklanan itme kuvveti), ancak Baykar (dronların üreticisi) ve Roketsan’ın dahil olması, çift kullanımlı bir teknolojiye işaret ediyor. Uzay limanının ilk aşamasının 12 ay içinde tamamlanması beklenirken, Türkiye kendisini Somali federal hükümetinin tartışmasız koruyucusu olarak konumlandırıyor ve ABD ile Körfez Arap devletlerini Ankara’nın kontrolündeki kıyı şeridinde gözlemci rolüne itiyor.”