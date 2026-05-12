Kahraman Türk askerinden Senegal'de önemli tespit

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kahraman evlatları görev uçuşu esnasında, Senegal'de içinde 100 düzensiz göçmen bulunan tekne tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde gerçekleştirilen görev uçuşu esnasında içerisinde 100 kişi bulunan düzensiz göçmen teknesinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

 

"Deniz Kuvvetleri personelimiz, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği için Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşları gerçekleştiriyor.

Görev uçuşu esnasında Dakar'ın güneybatısında, içerisinde 100 kişi bulunan düzensiz göçmen teknesi tespit edildi.

Teknenin Senegal makamlarına bildirilmesi üzerine Senegal Deniz Kuvvetlerine ait 1 açık deniz karakol gemisi bölgede görevlendirildi. Deniz Kuvvetleri personelimiz, bugüne kadar Senegal deniz yetki alanları içerisinde 11 düzensiz göçmen teknesi ve 1132 kişi tespit etti."

Paylaşımda, faaliyete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

