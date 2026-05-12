Kulusevski ve Bardghji listede yok! İsveç'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İsveç Milli Takımı’nın geniş kadrosu belli oldu. Graham Potter’ın açıkladığı listede 2 önemli ismin yer almaması dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İsveç Milli Takımı’nda turnuva öncesi geniş kadro netleşti. Teknik direktörlüğünü Graham Potter'ın yaptığı İsveç'te, Tottenham Hotspur forması giyen Dejan Kulusevski ve Barcelona’nın kanat oyuncusu Roony Bardghji kadroda yer almadı.

 

Tunus, Hollanda ve Japonya ile F Grubu'nda yer alan İsveç, 1 Haziran’da Norveç, 4 Haziran’da Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak.

 

İsveç’in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Fotboll), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

 

Savunma: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

 

Orta Saha: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

 

Forvet: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge).

