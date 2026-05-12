İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturmada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 8’i ise serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 8 kişi serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, şirket üzerinden usulsüz ihale düzeni kurulduğu ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları mercek altına alındı. Bu çerçevede gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 12'si tutuklanırken sekizi ise serbest bırakıldı.
