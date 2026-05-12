Özgür motoru iyice yaktı: Masayı yumrukladı, bardağı devirdi, Burcu Köksal’ı tehdit etti! Tehditse daniskasını ediyorum! 2 yıl çabuk geçer, sonra yalvarma!

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için ilk kez konuştu. Özel, Böcek ve ailesinin iftira yoluyla itirafçı olmaya zorlandıklarını iddia etti.

Özel konuşmasında AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, 'tehdit edildim' iddiasına da çok sert yanıt verdi. Özel, Köksal'dan bahsettiği sırada masayı yumruklarken, bardağın devrilmesi dikkat çekti.

2 YIL ÇABUK GEÇER

Özel, konuya ilişkin şunları söyledi: "Çıkmış diyor ki, 'Partide siyaset imkanım kalmadı.' Son konuşmasında AK Parti grubuna diyor ki 'MS hastası anneme küfrettiniz, alkışladı bu AK Parti grubu' diyor. Bekliyor ki yarın Afyon'a gidince onu Mustafa Kemali'n kurduğu partinin grubu değil, o annesini küfredeni alkışlayan, bunun da 'gelin alın beni ve yolsuz dediniz, rüşvetçi dediniz' dediği gruba gidiyor. Ve diyor ki 'Özel beni tehdit etti.' 6 ay önceki gidişinde demiştim, ‘Şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur, senin hırsız olduğuna inanmıyorum.’ Bu sefer de dedim ki "2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. CHP iktidar olunca sakın kapımızda yalvarma!" Bu tehditse daniskasını ediyorum.