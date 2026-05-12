3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasının 36. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinde güvenlik müdürü olan Yener Torunler savunma yaptı.

Sanık Yener Torunler hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu’na bağlı hareket ettiği belirtilmişti. Torunler’in örgütün kurmuş olduğu kaçak hafriyat döküm sahasından sorumlu örgüt yöneticisi Gülibrahimoğlu’nun çantacısı olduğu, naylon faturalar ve banka üzerinde yapılan sahte çek bozdurma işlemlerini organize ettiği aktarılmıştı.

İddianamedeki suçlamalara karşı savunması sorulan Yener Torunler, Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinde güvenlik müdürü olduğunu söyleyerek "Bulunduğum mekanın korunmasını sağladım. Ben hiçbir dönem Murat Gülibrahimoğlu’nun korumalığını ve şoförlüğünü yapmadım. Bir de idari işler müdürlüğü yapıyordum. Şirketteki binek araçların bakımı, muayenesi ve diğer birimler ile ilgili lojistik destek veririz. Cebeci Maden Sahası ile ilgili görev ve sorumluluğum yoktur. Biz bir araç alınacaksa nerede kullanılacak bilemeyiz. Arıza falan varsa bunların giderilmesini sağlarım, resmi evrak işlerini hallederim. Bankadan para çekilmesi ve yatırılması görevlerimin arasındadır. İddianamedeki suçlamaların bana yöneltilmesi mümkün değildir. Mali içerikli kararların alınması süreçlerinde bir yetkim, dahilim yoktur" dedi.

"Paranın miktarını bilemem"

Sanık Torunler savunmasının devamında "Bir insan varlığından bile haberdar olmadığı bir örgüte nasıl üye olabilir? Ben CHP üyesiyim. Başka hiçbir örgüte üye olmam mümkün değildir. Buraya nasıl dahil edildim anlamıyorum. Murat Gülibrahimoğlu Cumhuriyet Halk Partili değildir. Partime ilişkin herhangi bir konuda Gülibrahimoğlu’dan talimat almam mümkün değildir. Partimize yönelik böyle bir plan içerisinde kim olursa olsun gereğini yapmasını bilirim. Benim için Cumhuriyet Halk Partili olmak övünç kaynağıdır. Benim dışardan birileri ile partimi ele geçirmeye çalıştığım mı iddia ediliyor? Bu benim şahsıma hayatım boyunca yapılan en büyük hakarettir. Benim mal varlığım bellidir. Bir lokma haram para boğazımdan geçmedi. Ben parayı bankadan alıp Murat Gülibrahimoğlu’na teslim ederim. Ben 41 milyon TL çekmek ile suçlanıyorum. Bu benim işimin bir parçasıdır. Bu paranın çekimi yıllara yayılmıştır. 11 yıllık bir süreçte bu para çekilmiş. Söz konusu işlemler kişisel ve örgütsel bir menfaat için değil, işimin bir parçası olarak yerine getirildi. Çektiğim ve Murat Gülibrahimoğlu’na teslim ettiğim paranın miktarını bilemem. Para çekim işlemleri görev tanımım içerisindedir. Bu işlemlerde bir gizem, sır yoktur. Bu işlemler tek başına yapılmaz. Murat Gülibrahimoğlu’nun lüks bir yaşam tarzı olduğu herkesçe bilinir" ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Yener Torunler’e "İdari müdür olduğunuz için sormak istiyorum. Gözleminiz olmuştur. Market kartlarının nerede kullanıldığını, kimlere verildiği konusunda bir bilginiz varsa lütfen paylaşın" dedi. Sanık Torunler "Şirket olarak kart alırdık. Kamu kurumlarına, belediyeye, AK Parti teşkilatına da verirdik. Valiliğe verirdik. Valiliğin sosyal yardımlaşma adı altında dağıttığını biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına vermedik. Ama açık açık söyleyeyim vermek içimden gelirdi. Belediye olarak Üsküdar, Kartal, Sultangazi belediyelerine verdik" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu ardından mahkeme heyetine "Siz buraya Enerji Bakanını, İstanbul’un iki valisini, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulunu bu ve benzer kurumları çağırıp sorgulamadığınız sürece bu insanların burada kalması büyük bir acıdır. Sayın Bakanın bu mahkemeyi yetki altında tuttuğunu düşünüyorum. Bakan ‘İmamoğlu Suç Örgütü’ dedi. Bir bakan bunu diyemez. Bunları söyledi. Ben rüşvet havuzu, asrın yolsuzluğu gibi hususları aynen kendine iade ediyorum. Sizi etki altında tutmaya çalışan bir Adalet Bakanı ile karşı karşıyayız. Kendini yargıç zanneden Adalet Bakanına haddini bildirmek zorundasınız. Ben Türkiye’nin beka sorunu haline gelen bu bakan hakkında Sayın Cumhurbaşkanını uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya ardından öğle arası verildi.