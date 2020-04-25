Yemen'deki Husilerden "Suudi Arabistan ile iletişim halindeyiz" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, ülkedeki krizi sona erdirmek için Suudi Arabistan ile sürekli iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan yayın yapan Es-Sevra gazetesine, ülkedeki durum ve Suudi Arabistan'la iletişimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile iletişim kurduğu yönündeki soruyu Meşat, "Saldırgan (düşman) ülkelerle (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) ve birçok uluslararası tarafla çok sayıda ve devamlı iletişimimiz var." şeklinde yanıtladı.

İletişimin bazen yoğunlaştığını, bazen de hafiflediğini ancak birçok uluslararası tarafla bunun devam ettiğini ifade eden Meşat, iletişimin hala konuşma bağlamında kaldığını, dolayısıyla sözlerin icraata konmadan olumlu olmayacağını aktardı.

Husi ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında görüşmelerin olduğu yönündeki iddialarla ilgili ise Meşat, görüş alışverişlerinin yanı sıra olaylara ve gelişmelere bağlı olarak bazen güçlü bazen de zayıf iletişimin bulunduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi ancak Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir 31 Mart'ta ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yer alan açıklamasında, ülkesinin Husiler ile askeri tırmanış istemediğini belirterek, savaşın sona ermesi için günlük görüşmeler yürüttüğünü doğrulamıştı.

Dün, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi Birleşmiş Milletlerin (BM) talebi üzerine 1 ay uzatmıştı.

Husi yetkililerinden Muhammed el-Buheyti de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de herhangi bir ateşkesin bulunmadığını, Suudi Arabistan'ın uzatma kararı aldığı ateşkesin ise tırmandırmadan ibaret olduğunu belirtmişti.



BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.



Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.