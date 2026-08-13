Gençlerbirliği kaleyi sağlama aldı! İrfan Can Eğribayat ile 2 yıllık imza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Transfer yasağının kalkmasının ardından Gençlerbirliği, kaleci takviyesini resmen açıkladı. Başkent ekibi, İrfan Can Eğribayat’ı 2 yıllığına kadrosuna dahil etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli bir kaleciyle güçlendirdi. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
2022-2023 sezonunda Göztepe'den Fenerbahçe'ye gelen İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla 53 maça çıktı.
Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde İrfan Can'ı Samsunspor'a kiralamıştı.