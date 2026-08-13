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Gündem Adalet Bakanı Gürlek'ten Trabzon'da tarihi mesajlar! Terörsüz Türkiye vurgusu damga vurdu!
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Adalet Bakanı Gürlek'ten Trabzon'da tarihi mesajlar! Terörsüz Türkiye vurgusu damga vurdu!

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Adalet Bakanı Gürlek'ten Trabzon'da tarihi mesajlar! Terörsüz Türkiye vurgusu damga vurdu!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'daki temasları çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Bakan Gürlek, Türkiye'nin bölgesel rolünden terörle mücadeleye kadar kritik konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gürlek ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi.

AK Parti teşkilatları olarak çalışmaları gerektiğini belirten Gürlek, "Trabzon'da gördüğüm kadarıyla bakanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve her kademede bir uyum var. Uyum olduğu zaman başarı oluyor. İnsanların gönüllerine girmemiz lazım. Zaten AK Parti bir gönül partisi. Biz sokaktan, mahalleden geldik. AK Parti feodal yapıyı, feodaliteyi kıran bir parti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Orta Doğu'da artık oyun kurucu olduğuna işaret eden Gürlek, bölgedeki savaşlarda Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti.

Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ise "Bu yasanın aynı zamanda da vatandaş nezdinde anlatılması lazım. Burada size çok görev düşüyor. Özellikle Trabzon vatansever, milliyetçi bir şehir. Ama sonuçta bu yasayla Türkiye kazanıyor. Yıllardan beri süre gelen terörü bitiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit yakınları ve gazileri incitecek bir düzenleme yapmadıklarını vurgulayan Gürlek, Türkiye refaha erişeceğinin altını çizdi. 

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