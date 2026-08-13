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Aktüel Yola çıkacak olanlar dikkat! Şiddetli yağış yolu kapattı
Aktüel

Yola çıkacak olanlar dikkat! Şiddetli yağış yolu kapattı

Yeniakit Publisher
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Yola çıkacak olanlar dikkat! Şiddetli yağış yolu kapattı

Giresun’da etkili olan kuvvetli yağışın ardından kara yoluna taş ve ağaç dalları düştü. Güvenlik amacıyla Tirebolu-Doğankent kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Giresun’da şiddetli yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında taş ve ağaç dallarının düştüğü Tirebolu-Doğankent kara yolu, güvenlik amacıyla çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolu kapatan taşlar ve dalların temizlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, söz konusu güzergahı kullanacak olan vatandaşların ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmelerini istedi.

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