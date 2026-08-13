  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber dolandırıcıların yeni tuzağı: "Ödeme İste" İran’dan ABD’ye uyarı! Yanlış hesap Hürmüz’den döner MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması! "NATO alternatifi" deniyordu CHP’den AK Parti’ye iki katılım daha! Rozetleri Erdoğan takacak Venezuela’dan sonra şimdi sıra orada mı? Küresel haydudun bu kez gözü Küba’da Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar Gannuşi açlık grevini sonlandırmıştı! Kurtulmuş’tan “özgür bırakılsın” çağrısı Enflasyon Raporu'nda kritik an! TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminini açıkladı MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı Trump’ın gizlice tüyüşünde yeni detay Siyonist istihbarata CIA şüphe ile bakmış
Gündem Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 49 şüpheliden 33’ü yakalandı
Gündem

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 49 şüpheliden 33’ü yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 49 şüpheliden 33’ü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 33'ü yakalandı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken firari 7 kişi aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

Gündem

Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

Alihan Kuriş ve adamları gözaltında! Evlerinden çıkanlar şok etti
Alihan Kuriş ve adamları gözaltında! Evlerinden çıkanlar şok etti

Gündem

Alihan Kuriş ve adamları gözaltında! Evlerinden çıkanlar şok etti

MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı
MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı

Gündem

MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı

Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar
Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar

Gündem

Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar

Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!
Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!

Gündem

Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!

Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek
Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek

Yerel

Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23