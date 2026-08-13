Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 49 şüpheliden 33’ü yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 33'ü yakalandı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken firari 7 kişi aranıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.