Yapılan son seçim anketinde çarpıcı veriler… 8 büyükşehirde bakın sonuç ne çıktı

"Türkiye'nin Veri Haritası" çalışmasının Temmuz 2026 raporu Murat Kızılboğa tarafından paylaşıldı. 8 büyükşehirde seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre AK Parti; Trabzon, Kocaeli, Samsun, Erzurum, Konya ve Şanlıurfa’da birinci parti konumunu koruyarak milletvekili üstünlüğünü sürdürdü. Adana ve Antalya’da ise YENİ Parti’nin sandıkta öne çıktığı görülürken; MHP, YRP ve DEM Parti’nin bölge bazlı oy oranları ve çıkaracağı milletvekili sayıları dikkat çeken diğer unsurlar oldu.

İşte il il genel seçim oy tercihleri ve çıkarılacak tahmini milletvekili dağılımları...

1. TRABZON

AK Parti: %37,4 (3 Milletvekili)

YENİ Parti: %25,8 (2 Milletvekili)

YRP: %12,2 (1 Milletvekili)

MHP: %8,4

Anahtar Parti: %5,3

İYİ Parti: %3,7

ZP: %3,0

2. KOCAELİ

AK Parti: %34,3 (6 Milletvekili)

YENİ Parti: %29,9 (5 Milletvekili)

MHP: %7,8 (1 Milletvekili)

YRP: %6,9 (1 Milletvekili)

DEM Parti: %6,2 (1 Milletvekili)

İYİ Parti: %4,2

ZP: %4,0

3. SAMSUN

AK Parti: %35,8 (4 Milletvekili)

YENİ Parti: %25,9 (3 Milletvekili)

MHP: %10,8 (1 Milletvekili)

İYİ Parti: %9,2 (1 Milletvekili)

YRP: %7,7

ZP: %5,2

CHP: %3,2

4. ERZURUM

AK Parti: %36,9 (2 Milletvekili)

MHP: %16,2 (1 Milletvekili)

DEM Parti: %12,8 (1 Milletvekili)

YRP: %12,4 (1 Milletvekili)

YENİ Parti: %8,4

İYİ Parti: %5,2

ZP: %4,3

5. KONYA

AK Parti: %42,2 (7 Milletvekili)

YENİ Parti: %21,6 (4 Milletvekili)

MHP: %11,9 (2 Milletvekili)

YRP: %7,3 (1 Milletvekili)

DEM Parti: %5,8 (1 Milletvekili)

İYİ Parti: %3,9

YYP (SP & DEVA): %3,4

6. ADANA

YENİ Parti: %37,5 (6 Milletvekili)

AK Parti: %24,2 (4 Milletvekili)

DEM Parti: %11,6 (2 Milletvekili)

MHP: %10,8 (2 Milletvekili)

İYİ Parti: %5,9 (1 Milletvekili)

CHP: %4,9

ZP: %2,5

7. ANTALYA

YENİ Parti: %43,2 (8 Milletvekili)

AK Parti: %28,9 (6 Milletvekili)

MHP: %6,9 (1 Milletvekili)

İYİ Parti: %6,0 (1 Milletvekili)

DEM Parti: %5,2 (1 Milletvekili)

TİP: %3,5

ZP: %3,3

8. ŞANLIURFA

AK Parti: %38,5 (7 Milletvekili)

DEM Parti: %30,8 (6 Milletvekili)

YENİ Parti: %7,6 (1 Milletvekili)

YRP: %6,9 (1 Milletvekili)

MHP: %4,8

CHP: %3,0

İYİ Parti: %2,8