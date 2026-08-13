Kraliyet donanmasında ALARM! Çin İngiliz donanmasına sızdı!

İngiltere Kraliyet Donanması’na ait insansız gözetleme botlarında ortaya çıkan dikkat çekici bağlantı, ülkede ulusal güvenlik tartışması başlattı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliyet Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan K3 Scout insansız botlarındaki kamera sistemlerinin Çin’de bulunan bir IP adresine “heartbeat” (kalp atışı) adı verilen bağlantı sinyalleri gönderdiği belirlendi.

Söz konusu sinyallerin, uzaktaki bir sisteme kameraların internete bağlı ve çalışır durumda olduğunu bildirmek amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

Çin'deki IP adresiyle bağlantı kurduğu ortaya çıktı

Daily Mail’in haberine göre K3 Scout sistemlerinde kullanılan kameralar ilk aşamada güvenli kabul edildi.

Botların tedarikini gerçekleştiren İngiliz savunma şirketi Kraken Technology Group’un kameraları üçüncü taraf bir tedarikçiden satın aldığı, tedarikçinin de cihazların güvenlik seviyesi konusunda şirkete güvence verdiği belirtildi.

Ancak daha sonra gerçekleştirilen incelemelerde kameralarda Çin’de üretilmiş bileşenlerin bulunduğu ve sistemlerin Çin’deki bir IP adresiyle iletişim kurduğu tespit edildi.

Gelişmenin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı kameraların internet bağlantısının kesilmesine karar verdi.

Savunma Bakanlığı: Veri aktarıldığına dair kanıt yok

İngiliz makamları, olayın oluşturduğu güvenlik riskine karşın hassas askeri bilgilerin ele geçirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı sistemlerinden herhangi bir verinin ülke dışındaki taraflara aktarıldığını gösteren bir bulgu olmadığı belirtildi.

Ancak Çin bağlantılı teknolojik bileşenlerin İngiliz özel kuvvetlerinin kullandığı hassas askeri sistemlere kadar girmiş olması, tedarik zincirinin güvenilirliği konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Özel kuvvetlerin karargâhına kadar uzanan güvenlik endişesi

Olayın en dikkat çekici boyutlarından biri ise İngiltere’nin seçkin askeri birliklerinden Special Boat Service (SBS) ile ilgili ortaya çıkan güvenlik endişesi oldu.

Kameraların SBS karargâhındaki personelin güvenliğini tehlikeye atmış olabileceği değerlendirilirken, cihazların üst düzey özel kuvvetler yetkililerinin katıldığı hassas toplantıların yakınlarında kullanılmış olabileceği ihtimali de gündeme geldi.

Kameraların bağlı oldukları insansız araçlar kapatıldıktan sonra dahi aktif kalmış olabileceğine ilişkin haberler ise tartışmayı daha da büyüttü.

Hürmüz Boğazı görevi için hazırlanıyorlardı

Skandalın Hürmüz Boğazı bağlantısı ise olayın önemini daha da artırdı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir savunma kaynağının Telegraph’a verdiği bilgiye göre K3 Scout insansız araçları, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunmasına yönelik gerçekleştirilebilecek olası bir İngiliz savunma görevinin hazırlıkları sırasında kullanıldı.

Böylece stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı için hazırlanan İngiliz askeri sistemlerinde Çin üretimi bileşenlerin bulunması yeni bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi.

Savunma kaynağı yaşananları askeri teçhizat satın alma süreci açısından “ciddi bir başarısızlık” olarak değerlendirdi.

12 milyon sterlinlik insansız bot filosu

İngiliz donanmasının söz konusu insansız bot filosunun değerinin yaklaşık 12 milyon sterlin olduğu ve sistemlerin mart ayından bu yana hizmette bulunduğu belirtildi.

K3 Scout botları, Kraliyet Donanması'nın su üstü filosunda yer alırken Coastal Forces Squadron ile Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin 47 Commando birimi tarafından kullanılıyor.

K3 Scout'un 600 kilograma kadar yük taşıyabildiği ve kesintisiz şekilde 30 güne kadar görev yapabildiği belirtiliyor.

“Project Beehive” programına da darbe

Ortaya çıkan güvenlik açığı yalnızca K3 Scout filosunu değil, Kraliyet Donanması'nın gelecekteki savaş konseptlerinden birini de tartışmaya açtı.

İngiliz basınına göre olay, insansız deniz araçlarının geleneksel savaş gemileriyle birlikte kullanılmasını hedefleyen “Project Beehive” programı açısından da ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'nin deniz gücünde insansız sistemlerin kullanımını artırmayı planladığı bir dönemde yaşanan olay, bu araçların içerisindeki elektronik bileşenlerin kaynağının ve güvenliğinin çok daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ortaya koydu.