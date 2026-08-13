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Aktüel O ilimizde yaşayanlar dikkat! 11 plaj için 3 günlük yasak kararı
Aktüel

O ilimizde yaşayanlar dikkat! 11 plaj için 3 günlük yasak kararı

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O ilimizde yaşayanlar dikkat! 11 plaj için 3 günlük yasak kararı

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent genelindeki 11 plajda denize girmenin geçici olarak yasaklandığını açıkladı.

Bartın’da olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

 

Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 14-15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Güzelcehisar plajı, Hatipler plajı, İnkumu plajı, Kızılkum plajı, Mugada plajı, Bozköy plajı, Çakraz plajı, Göçgün plajı, Kapısuyu plajı, Karaman plajı ve Tekkeönü plajı'nda denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.

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