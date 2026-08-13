Irak ne yapmak istiyor? Filistin Konvoyu’na hâlâ izin vermedi!

Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Avrupa’dan yola çıkan Filistin Konvoyu’nun Irak üzerinden gerçekleştirdiği yolculukta dikkat çeken bir engelle karşılaşıldı.

Konvoy, Irak’a geçiş için İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda bekletilirken, aradan 2 gün geçmesine rağmen geçiş sürecinin henüz sonuçlandırılmadığı bildirildi.

Konvoy yetkilileri, Irak tarafındaki ilgili makamlarla temasların ve geçiş iznine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Konvoydan açıklama: Amacımız siyasi gerilim değil

Filistin Konvoyu tarafından yapılan açıklamada, sınırdaki bekleyişin Irak tarafındaki geçiş ve izin süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Konvoyun hukuki ve sivil yapısına ilişkin gerekli hazırlıkların tamamlandığı vurgulanırken, girişimin herhangi bir siyasi gerilim meydana getirme amacı taşımadığı ifade edildi.

Konvoyun temel hedefinin Filistin halkıyla dayanışma göstermek ve Gazze’de yaşanan insani krize uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek olduğu kaydedildi.

“Gecikme yalnızca idari süreçlerden kaynaklanmıyor”

Konvoy yetkililerinin açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise sınırda yaşanan gecikmenin nedenlerine ilişkin değerlendirme oldu.

Sahadan edinildiği belirtilen bilgilere işaret edilen açıklamada, geçişte yaşanan gecikmenin yalnızca idari süreçlerden kaynaklanmadığı ifade edildi.

İsrail’in bölge ülkeleri üzerinde oluşturduğu siyasi ve diplomatik baskının, Filistin’e yönelik uluslararası dayanışma girişimlerinin hareket alanını etkilediği değerlendirmesine yer verildi.

Konvoy yetkilileri de yaşanan gecikmenin bölgedeki siyasi atmosferden bağımsız olmadığı görüşünde olduklarını bildirdi.

Irak’ın vereceği karar bekleniyor

Filistin halkıyla dayanışma amacı taşıyan sivil konvoyun neden hâlâ sınırda tutulduğu sorusu gündemdeki yerini korurken gözler Irak makamlarına çevrildi.

Yetkili makamlarla temasların devam ettiği belirtilirken, konvoy tarafı sürecin yapıcı şekilde sonuçlandırılmasını ve gerekli iznin verilmesinin ardından yolculuğa devam etmeyi bekliyor.

İki gündür devam eden bekleyiş nedeniyle “Irak, Filistin Konvoyu’na neden geçiş izni vermiyor?” sorusu da giderek daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından konvoya destek

Öte yandan Irak sınırında 2 gündür bekletilen Filistin Konvoyu için Türkiye'de de harekete geçiliyor.

Konvoya destek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında basın açıklamaları gerçekleştirileceği bildirildi.

Yapılacak açıklamalarla hem Filistin halkıyla dayanışmanın güçlendirilmesi hem de konvoyun önündeki engelin kaldırılması için kamuoyu oluşturulması hedefleniyor.

Gazze’deki insani krize dikkat çekmek için Avrupa’dan yola çıkan konvoyun Irak sınırındaki bekleyişinin nasıl sonuçlanacağı ve Irak makamlarının geçişe ne zaman izin vereceği merakla bekleniyor.