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Aktüel Herkesin başına gelebilir! Çorba yaparken bomba gibi patladı
Aktüel

Herkesin başına gelebilir! Çorba yaparken bomba gibi patladı

Yeniakit Publisher
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Herkesin başına gelebilir! Çorba yaparken bomba gibi patladı

Aksaray’da akşam yemeği hazırlayan 48 yaşındaki Ümüş Çirit, kapağını açmak istediği düdüklü tencerenin basınç sebebiyle patlaması sonucu yaralandı.

Aksaray’da yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

 

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Akşam yemeği hazırlayan Ümüş Çirit, içinde çorba bulunan düdüklü tencereyi açmak istedi. Bu sırada düdüklü tencere, basınç nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle tencerenin içindeki çorba üzerine sıçrayan Çirit, yüzünde ve kollarında oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çirit, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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