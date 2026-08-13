Ertuğrul Doğan sağlık durumunu açıkladı! Andre Onana trafik kazası geçirdi
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Trabzonspor forması giyen Andre Onana trafik kazası geçirdi. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor’a konuyla ilgili açıklama yaptı.
Andre Onana sağlık durumu nasıl?
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana’nın bu akşam trafik kazası geçirdiğini belirtti. Doğan, “Andre Onana, bu akşam bir trafik kazası geçirmiş. Herhangi bir sıkıntısı yok. Geçmiş olsun diyelim” dedi.