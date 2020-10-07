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Aktüel Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı
Aktüel

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:33:58 -
Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde sınır bölgesini hedef alan saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, Yemen'in Saada kentine Suudi Arabistan tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın bölgeye yönelik saldırılara 6 aydır kasıtlı şekilde devam ettiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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