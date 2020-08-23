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Aktüel Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 2 kadın öldü
Aktüel

Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 2 kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:30:28 -
Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 2 kadın öldü

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin güneyindeki Saada kentinde düzenlediği hava saldırısında iki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, koalisyon güçleri, Saada kentinde Husilerin önemli kalelerinden biri olan Kitaf ilçesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki kadın yaşamını yitirdi.

Haberde hayatını kaybeden kadınların mensubu olduğu ailenin daha önce de koalisyon güçleri uçaklarının saldırısına maruz kaldığı ve aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Koalisyon güçleri henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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